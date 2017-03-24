Сегодня на сайте

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№ 11 (3639) 22.03.2017

ГОСУДАРСТВУ НЕ СТЫДНО?

Почти 20 процентов бюджетников края получают зарплату на уровне МРОТ Если ты работаешь, почему ты такой бедный? В России этот вопрос можно...

Актуально

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№ 11 (3639) 22.03.2017

В СЕТЯХ «СИНЕГО КИТА»

Регионы захлестнула очередная волна паники из-за активизации «групп смерти» «Задание», «игра», «синий кит», «бабочка» — до недавнего времени безобидные, нейтральные, эти слова...

Территория закона

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№ 11 (3639) 22.03.2017

ЗАПРОС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Убийств больше, мошенников меньше, но воруют по-прежнему много В краевом правительстве на совещании-семинаре подвели итоги работы судов Ставрополья за 2016 год и...
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