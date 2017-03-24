Сегодня на сайте

Продлевать ли программу, менять порядок использования средств или платить деньги только нуждающимся? Завтра, 23 марта, в Госдуме состоится круглый стол, посвященный судьбе...
Но не каждому дано блистать на сцене 27 марта – Всемирный день театра, отмечающийся с 1961 года по решению конгресса Международного института...
Вопросы сотрудничества Ставрополья и Беларуси в культурной сфере обсудили профильные министры регионов во время рабочей поездки делегации края в Минск. Министры Татьяна...
Доля расходов на культуру в прошлом году составила 4,1%, как и в 2015-м, но кое-что сделать удалось На состоявшемся расширенном заседании коллегии...
Участникам презентации выставки «Сила слова» организаторы раздавали копию газеты «Власть Советов» от 17 марта 1937 года, то есть вышедшей ровно 80 лет...
В Ставрополе открылась выставка, посвященная истории развития СМИ в нашем крае Историко-документальная выставка, презентация которой состоялась 17 марта, называется «Сила слова». Она...